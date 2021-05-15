Украинец поможет своей команде с первых минут.
Руслан Малиновский, Getty Images
15 мая 2021, 15:21
В рамках 37-го тура итальянской Серии А Аталанта на выезде сыграет против Дженоа.
Главный тренер бергамцев Джан Пьеро Гасперини определился с составом на игру. Руслан Малиновский начнет матч с первых минут, а Виктор Коваленко, по причине травмы, не попал в заявку.
Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро, Джимсити, Хатебур — де Рон, Фройлер, Госенс, Малиновский, Миранчук — Сапата
Запасные: Росси, Спортьелло, Пашалич, Иличич, Пессина, Маэле, Кальдара, Ламмерс, Руджери, Паломино, Шутало
Поединок Джноа — Аталанта стартует 15-го мая в Генуе. Начало игры — в 16:00 по киевскому времени.
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