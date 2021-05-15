Италия

Украинец поможет своей команде с первых минут.

В рамках 37-го тура итальянской Серии А Аталанта на выезде сыграет против Дженоа.

Главный тренер бергамцев Джан Пьеро Гасперини определился с составом на игру. Руслан Малиновский начнет матч с первых минут, а Виктор Коваленко, по причине травмы, не попал в заявку.

Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро, Джимсити, Хатебур — де Рон, Фройлер, Госенс, Малиновский, Миранчук — Сапата

Запасные: Росси, Спортьелло, Пашалич, Иличич, Пессина, Маэле, Кальдара, Ламмерс, Руджери, Паломино, Шутало

Поединок Джноа — Аталанта стартует 15-го мая в Генуе. Начало игры — в 16:00 по киевскому времени.

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