Италия

Украинец стал "лакомым кусочком" для многих клубов.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский рассказал, что клубы проявляют к нему интерес.

"У меня были неплохие игры, есть небольшой интерес других клубов. Но нет времени об этом думать, потому что нам нужно попасть в топ-4 и Лигу чемпионов, а также финал Кубка Италии у нас. Команда в хорошем состоянии, у всех мотивация.

Я по себе чувствую, что нахожусь в хороших кондициях. Это самое важное. Я могу играть в хороший футбол в Серии А. В прошлом году у меня были проблемы. Пропустил игры из-за СOVID-19. Потом я начал дополнительно работать и это мне помогло.

Конечно, статистика — это приятно. В прошлом сезоне было 3 результативные передачи, а в этом — 10. Одну, кажется, не засчитали мне все же. В индивидуальном плане это очень приятно", — рассказал Малиновский.