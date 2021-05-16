Италия

Армянский полузащитник готов искать новый клуб.

Напомним, что ранее Football.ua сообщал информацию о возможном уходе полузащитника Генриха Мхитаряна из римской Ромы по завершению текущего сезона.

Грядущее прибытие в столицу Италии Жозе Моуриньо, у которого был конфликт с армянином еще во времена работы в Манчестер Юнайтед, косвенно намекает на то, что 32-летнему исполнителю будет сложно побороться за место в стартовом составе будущих "джаллоросси".

Скорее всего, именно поэтому Генрих был не так уж и счастлив от победы его команды в римском дерби против Лацио в рамках 37-го тура итальянской Серии А (2:0), в котором ему удалось отличиться голом в конце первого тайма.

Рома — Лацио 2:0 Видео голов и обзор матча

"Скорее всего, да, это — мой лучший сезон за все время в клубе, — сказал футболист в интервью DAZN, — Безусловно, хотелось бы что-то выиграть с этой командой, так как ее возможности позволяют рассчитывать на трофеи, но не в этот раз. Увы.

Сейчас я не могу сказать, буду ли я выступать за Рому в следующем сезоне. Посмотрим. Для принятия решения еще есть немного времени. Я влюблен в этот клуб, но необходимо все хорошо взвесить.

Моя роль на поле не имеет для меня никакого значения — я просто хочу играть и получать удовольствие вместе с партнерами по команде. Благодарен Джеко за прекрасный пас под мой 12-й гол в этом розыгрыше Серии А сегодня. Может и подарю ему что-то за это.

Разницу между Фонсекой и Моуриньо вот так сходу я вам не назову. С Манчестером я выиграл три трофея, а вот с Ромой подобного не удалось. Если приход Жозе поможет римлянам что-то выиграть, то почему бы и нет? Это же здорово!

Для некоторых футболистов и тренеров сегодняшний матч стал последней домашней игрой в этом клубе. Мы это понимали, поэтому и постарались выложиться на полную. Победить Лацио — непростая задача, но мы сделали все, чтобы с ней справиться", — подытожил армянский футболист.

В текущем сезоне Мхитарян провел 45 матчей, в которых отличился 14-ю забитыми мячами и отдал 13 результативных перед. Увеличить свои личные показатели он сможет в последней игре сезона для его клуба, которая пройдет на поле Специи.