Италия

Украинский хавбек Аталанты рассказал о процессе завоевания места в основной обойме итальянского клуба.

Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о выступлениях партнера по команде Алексея Миранчука.

"В прошлом году у меня были ситуации, когда я играл неплохо, но играл меньше. Хочу сказать, чтобы понятнее было: здесь команда – 20 человек, и все 20 человек очень сильные. Мистер Гасперини принимает такое решение. Нужно его принимать и быть готовым выйти в любую минуту.

Как он говорит, замены в каждой игре. Те люди, которые выходят на поле, должны усилить игру, добавить скорости, интенсивности. То, что мы в прошлом сезоне делали, и много игр выиграли за счет этого. Есть обойма, пять замен. 16 человек должны быть готовы.

Все, кто смотрят игры Аталанты, понимают, что в атакующей линии Алексей очень много меняет. Нужно просто работать и ждать своего шанса. По-другому никак.

Совет Миранчуку? Когда его брали, думаю, все знают, что у него есть качества. Все знают его качества, он сильный футболист индивидуально. Второй момент: есть какой-то период адаптации и понимания.

Конечно, после чемпионата России ему тяжело: и язык, и он скромный парень. Он сейчас уже более общительный, и ребята его поддерживают. У нас как привыкли: хотят все и сразу. Но нужно терпение, работать и ждать своего шанса.

Когда я переходил в Европу первый раз, когда ты приходишь как легионер, если тебя берут, ты должен быть на голову сильнее футболиста, который играет в этом чемпионате. Если я приходил в Бельгию, и на моей позиции были бельгийцы, то чтобы играть, мне нужно было быть на голову сильнее", — сказал Малиновский в эфире YouTube-канала Nobel.

В нынешнем сезоне Малиновский провел 41 поединок, в которых забил 9 голов и отдал 12 ассистов, а на счету Миранчука 29 игр, 7 забитых мячей и 2 результативные передачи.

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