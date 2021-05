Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини определился со списком футболистов, которые смогут сыграть в финальном матче Кубка Италии против Ювентуса.

В заявку "бергамасков" попало 23 игрока Неудивительно, что в нее вошел и украинский полузащитинк Руслан Малиновский, который весной 2021 года демонстрирует потрясающую игру.

Участие другого украинца в финальном поединке невозможно – Виктор Коваленко оказался вне заявки из-за недавно полученного повреждения.

На сегодняшний день в текущем розыгрыше на счету Малиновского 41 матч во всех турнирах, в которых украинец отметился 9 голами и 12 ассистами. Коваленко же провел на поле всего 3 минуты.

📋 Questi i nerazzurri convocati per #AtalantaJuve!

💪 Here's our travelling squad for the #TIMVISIONCUP final!#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/n6rA98I3xX