Италия

Культовый голкипер добивался успеха в данном турнире в состав двух клубов.

Накануне туринский Ювентус и бергамаская Аталанта в очном поединке на поле стадиона Мапей в Реджо-нель-Эмилии определяли обладателя Кубка Италии образца сезона-2020/21. "Бьянконери" вышли вперед в середине первого тайма, однако, усилиями украинца Руслана Малиновского, "бергамаски" сумели отыграть один мяч еще до перерыва. В конечном, давление "зебр" во второй половине сказало свое, а команда Андреа Пирло сумела одержать итоговую победу благодаря голу Федерико Кьезы (2:1).

Этот успех стал последним для 43-летнего голкипера "Старой Синьоры" Джанлуиджи Буффона в его карьере в составе туринского Ювентуса. Культовый страж ворот уже объявил, что покинет команду в конце текущего сезона, поэтому победа в национальном Кубке была последней возможностью для него подержать в руках трофей по итогам футбольного года.

Причем, как сообщает статистический портал Opta, это завоевание позволило Джиджи стать автором рекорда по количеству завоеванных кубков Италии за всю историю проведения турнира.

Буффон в своей продолжительной карьере уже в шестой раз поднимал над головой данный трофей: 5 раз в составе Ювентуса (2015, 2016, 2017, 2018, 2021) и один — в качестве футболиста Пармы (1999).

При этом, ему удавалось сделать это сразу в трех различных десятилетиях.

Напомним, что итальянский голкипер уже сообщал, что ему приходило предложение контракта от бразильского Фламенго.