Италия

Агент итальянского голкипера запрашивает солидную сумму у "россонери".

Милан по-прежнему не может договориться с агентом вратаря Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райолой о продлении контракта с "россонери". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, агент 22-летнего итальянца запрашивает у Милана около 20 миллионов евро за подписание нового контракта между клубом и голкипером.

При этом сам футболист намерен получать 10 миллионов евро за сезон, а "россонери" готовы платить ему только 8 млн евро.

Также отмечается, что нет договоренности и по поводу срока нового соглашения — Милан предлагает пятилетний контракт, а Райола настаивает на двухлетней сделке.

В нынешнем сезоне Доннарумма провел 47 поединков, из которых 14 на ноль, при 54 пропущенных мячах.