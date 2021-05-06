Италия

Поляк может покинуть туринский клуб в ближайшее трансферное окно.

Ранее на Football.ua сообщалось, что Ювентус предложил Джанлуиджи Доннарумме зарплату более 10 млн евро в год, а сам голкипер не может договориться о новом соглашении с Миланом по финансовым причинам.

Сегодня же Tuttosport стало известно, что Ювентус готов продать вратаря Войцеха Щесны, который с зарплатой в 6,5 миллиона евро за сезон является самым высокооплачиваемым вратарем Серии А.

Отмечается, что "бьянконери" будут рассмотрит предложения от 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Щесны попал в сферу интересов Тоттенхэма.