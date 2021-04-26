Джанлуиджи Доннаруммы в Париже не будет.
Джанлуиджи Доннарумма, Getty Images
26 апреля 2021, 22:55
ПСЖ прекратил переговоры с агентом Джанлуиджи Доннаруммы по поводу возможного контракта — сообщает Football Italia.
Причиной потери интереса к вратарю сборной Италии со стороны парижан стало подписание нового контракта с Кейлором Навасом, рассчитанного до 30 июня 2024 года.
Теперь главным претендентом на Джиджио является Ювентус. Также к талантливому молодому вратарю продолжают присматриваться Манчестер Юнайтед, Челси и Реал.
Контракт Доннаруммы с Миланом истекает 30 июня 2021 года.