Франция

Джанлуиджи Доннаруммы в Париже не будет.

ПСЖ прекратил переговоры с агентом Джанлуиджи Доннаруммы по поводу возможного контракта — сообщает Football Italia.

Причиной потери интереса к вратарю сборной Италии со стороны парижан стало подписание нового контракта с Кейлором Навасом, рассчитанного до 30 июня 2024 года.

Теперь главным претендентом на Джиджио является Ювентус. Также к талантливому молодому вратарю продолжают присматриваться Манчестер Юнайтед, Челси и Реал.

Контракт Доннаруммы с Миланом истекает 30 июня 2021 года.