Кипер может продолжить карьеру в Каталонии.
Джанлуиджи Доннарумма, Getty Images
21 мая 2021, 16:27
Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма еще не принял решение касательно продлению контракта с клубом.
Агент 22-летнего стража ворот Мино Райола предложил его услуги каталонской Барселоне.
Трансфер может произойти в том случае, если Милан не попадет в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.
Для каталонского клуба предложение Райолы является достаточно заманчивым ввиду того, что кипер может достаться им совершенно бесплатно.
Барселона переживает непростые времена и имеет финансовые проблемы. Они могут заставить продать основного кипера Марка-Андре тер Штегена.
Что касается Доннаруммы, то на его счету в текущем сезоне 36 игр за Милан, 12 из которых он сыграл "на ноль".
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