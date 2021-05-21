Испания

Кипер может продолжить карьеру в Каталонии.

Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма еще не принял решение касательно продлению контракта с клубом.

Агент 22-летнего стража ворот Мино Райола предложил его услуги каталонской Барселоне.

Трансфер может произойти в том случае, если Милан не попадет в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.

Для каталонского клуба предложение Райолы является достаточно заманчивым ввиду того, что кипер может достаться им совершенно бесплатно.

Барселона переживает непростые времена и имеет финансовые проблемы. Они могут заставить продать основного кипера Марка-Андре тер Штегена.

Что касается Доннаруммы, то на его счету в текущем сезоне 36 игр за Милан, 12 из которых он сыграл "на ноль".

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