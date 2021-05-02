Италия

Фанаты требовали от итальянца продления контракта с миланским клубом.

Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма накануне поединка 35-го тура Серии А против Беневенто провел беседу с ультрас "россонери" касательно его контракта с клубом.

По информации Corriere della Sera, в адрес голкипера высказывались довольно резко. В частности, ультрас потребовали, чтобы итальянец не принимал участие в предстоящем 9-го мая матче с Ювентусом, если не продлит контракт с Миланом до ближайшей субботы.

Отмечается, что Доннарумма заявил, что сам будет принимать решение относительно своего соглашения с клубом, после чего покинул встречу с фанатами в слезах.

Ранее сообщалось, что Ювентус предложил Доннарумме зарплату более 10 млн евро в год.