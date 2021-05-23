Италия

Форвард Сампдории стал пятым нападающим в истории Серии А, добравшимся до такой отметки.

В поединке заключительного 38-го тура итальянской Серии А Сампдория уверенно обыграла Парму со счетом 3:0.

Эта встреча стала 500-й в итальянском чемпионате для нападающего Сампдории Фабио Квальяреллы. 38-летний итальянец вышел в стартовом составе и стал автором первого мяча в ворота Пармы.

Квальярелла стал пятым нападающим в истории Серии А, которому покорилась данная отметка по матчам. Больше него провели Альберто Джилардино (514), Сильвио Пиола (537), Роберто Манчини (541) и Франческо Тотти (619).

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