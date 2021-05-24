Италия

Неаполитанцы расстались с тренером.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис решил прекратить сотрудничество с Дженнаро Гаттузо после завершившегося сезона.

"Дорогой Рино, я счастлив, что провел с тобой почти два сезона.

Поблагодарив за труд, желаю успехов, куда бы ты не пошел. Обнимаю жену и детей", — написал Де Лаурентис в своем твиттер-аккаунте.

Напомним, что Наполи не смог обыграть Верону в заключительном матче чемпионата и упустил возможность выйти в Лигу чемпионов.