Неаполитанцы расстались с тренером.
Дженнаро Гаттузо, getty images
24 мая 2021, 01:24
Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис решил прекратить сотрудничество с Дженнаро Гаттузо после завершившегося сезона.
"Дорогой Рино, я счастлив, что провел с тобой почти два сезона.
Поблагодарив за труд, желаю успехов, куда бы ты не пошел. Обнимаю жену и детей", — написал Де Лаурентис в своем твиттер-аккаунте.
Напомним, что Наполи не смог обыграть Верону в заключительном матче чемпионата и упустил возможность выйти в Лигу чемпионов.