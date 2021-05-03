Италия

Очередной итальянский специалист претендует на возможный вакантный в будущем пост.

Не успели остыть обсуждения о возможном переходе в донецкий Шахтер главного тренера Сассуоло Роберто Де Дзерби, как итальянская пресса уже успела опубликовать информацию о новом потенциальном кандидате для того, чтобы возглавить "горняков".

Согласно информации от ресурса Arena Napoli, главный тренер неаполитанского Наполи Дженнаро Гаттузо уже успел окончательно определиться со своим будущим направлением развития тренерской карьеры, в котором не найдется места для "южан" уже по окончанию текущего сезона.

"Если кто-то говорит о каком-либо сближении сторон конфликта, то он явно не вовлечен в данный вопрос. Можно наладить отношения с помощью дипломатии, но факт остается фактом: так могут думать только те, кто непосредственно вовлечен в конфликт", — такую информацию передает редакция издания Campania Sport в отношении все еще тлеющих разногласий между Гаттузо и президентом Наполи Аурелио де Лаурентисом.

Пребывание Гаттузо в Неаполе в следующем сезоне — уже закрытый вопрос, согласно мнению локальной прессы. Вне зависимости от того, на четвертом месте завершит этот футбольный год "Партенопеи" или нет.

При этом, журналисты акцентируют внимание на то, что с итальянским специалистом уже начали работу представители Фиорентины, лондонского Тоттенхэма и донецкого Шахтера.

Также, стоит отметить, что какой-либо информации о потенциальном уходе Луиша Каштру в конце текущего сезона, на фоне отсутствия завоеванных трофеев для "горняков", еще не появлялось, а сама команда готовится к последним матчам в сезоне УПЛ, которые пройдут на этой неделе: в гостях у Миная и на НСК Олимпийский против Ингульца.