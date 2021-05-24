Италия

Фанаты туринского клуба оценили вклад отдельных футболистов по ходу и в завершении текущего сезона.

Накануне, туринскому Ювентусу удалось на выезде обыграть Болонью (4:1) в рамках заключительного поединка подошедшего к концу розыгрыша итальянской Серии А, благодаря чему "зебры" сумели рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов УЕФА с четвертой позиции в турнирной таблице. В этом достижении им серьезную поддержку оказался неаполитанский Наполи, который в параллельном поединке умудрился потерять очки против Вероны (1:1).

Болонья — Ювентус 1:4 Видео голов и обзор матча

Даже несмотря на тот факт, что Криштиану Роналду так и не появился на поле в отчетный вечер, ему все равно хватило забитых ранее 29 голов в 33-х поединках чемпионата для того, чтобы стать лучшим бомбардиром Италии в этом сезоне.

Исходя из этого, было очевидно, в чью именно пользую отойдут голоса болельщиков туринского Ювентуса, которым ранее было предложено определить лучшего игрока завершившегося сезона.

Криштиану Роналду забрал себе этот титул, однако лучшим игроком мая стал его партнер по команде — колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо. Отдельный акцент фанаты сделали на дубле футболиста в матче против миланского Интера (3:2) в предпоследнем туре.

Напомним, что с 78-ю набранными очками в активе, туринский Ювентус финишировал на четвертой позиции в турнирной таблице, сравнявшись по зачетным баллам с бергамаской Аталантой.