Хорват не сумел заиграть в стане "россонери".
Марио Манджукич, getty images
16 мая 2021, 19:13
Нападающий Милана Марио Манджукич покинет "россонери" по окончании сезона.
По информации источника, хорват не впечатлил миланский клуб. Таким образом, Милан не намерен продлевать соглашение с 34-летним форвардом, которое действует до конца июня 2021-го года.
Манджукич присоединился к команде Стефано Пьоли в январе 2021-го года. В 9 сыгранных матчах нападающий так и не смог отметиться результативными действиями.
Ранее сообщалось, что в шорт-лист Милана входят пять нападающих.