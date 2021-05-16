Италия

Хорват не сумел заиграть в стане "россонери".

Нападающий Милана Марио Манджукич покинет "россонери" по окончании сезона.

По информации источника, хорват не впечатлил миланский клуб. Таким образом, Милан не намерен продлевать соглашение с 34-летним форвардом, которое действует до конца июня 2021-го года.

Манджукич присоединился к команде Стефано Пьоли в январе 2021-го года. В 9 сыгранных матчах нападающий так и не смог отметиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист Милана входят пять нападающих.