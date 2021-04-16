Форвард показал пример футболистам.
Марио Манджукич, getty images
16 апреля 2021, 19:16
Нападающий Милана Марио Манджукич не мог в марте помочь клубу, так как восстанавливался от повреждения.
Как сообщает издание Football Italia, футболист уведомил руководство клуба о том, что отказывается от заработной платы за март, так как не помогал команде.
Клуб остался доволен жестом хорвата и принял решение направить деньги в личный фонд, который оказывает помощь людям, которые оказались в сложном финансовом положении.
"Это невероятный жест от Марио. Он продемонстрировал этику и профессионализм, а также его уважение к Милану.
У клуба будет возможность дать средства молодежи, которые оказались в условиях экономической и образовательной нестабильности. Для нас спорт является инструментом социальной интеграции", — сказал президент Паоло Скарони в интервью изданию.
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