Италия

Центрбек не чувствует себя счастливым в Турине.

Защитник Маттейс де Лигт жалеет, что перебрался в Ювентус летом 2019 года. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, нидерландец не чувствует себя счастливым в Турине и рассматривает вариант с переходом в другую команду в летнее трансферное окно.

Сообщается, что футболист хотел бы перебраться в каталонскую Барселону, в которой играет его бывший одноклубник по Аяксу и партнер по сборной Нидерландов Фрэнки де Йонг.

Смотря на непростое финансовое положение Барселоны, наиболее вероятным вариантом в нынешней ситуации является обмен одного из футболиста на де Лигта.

В текущем сезоне на счету центрального оборонца один гол и один голевой пас в 27 матчах итальянской Серии А.

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