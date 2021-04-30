Италия

Защитник Ювентуса обозначил цель команды на оставшиеся матчи.

Матейс де Лигт утверждает, что Ювентус намерен занять не просто место в зоне Лиги чемпионов, но и стать вторым в Серии А.

"Мы разочарованы ничьей с Фиорентиной, наверное, мы в чем-то не доработали, – цитирует защитника Ювентуса Football Italia. – Это касается интенсивоности, скорости и надежности в обороне".

"Естественно, Ювентус не может думать ни о чем, кроме "скудетто", но в данной ситуации мы сосредоточены на том, чтобы финишировать вторыми, и для этого мы достаточно сильны".

За 5 туров до финиша Ювентус идет четвертым, набрав 66 очков и уступая Наполи по дополнительным показателям и также по дополнительным показателям опережая Милан. Второй идет Аталанта (68 очков), отстающая от Интера на 11 пунктов.