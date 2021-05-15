Италия

Защитник "старой синьоры" выразил свое восхищение партнерами по команде.

Защитник туринского Ювентуса Маттейс де Лигт поделился своими мыслями относительно выступлений своих возрастных партнеров по команде.

"То, насколько Криштиану Роналду живет спортом, держит себя в форме и как он мотивирован в свои 36 лет — это просто фантастика. То же самое и с Кьеллини, и даже с Джиджи Буффоном в 43 года. Все они — суперпрофессионалы", — приводит слова де Лигта de Volkskrant.

Напомним, Буффон покинет Ювентус в конце нынешнего сезона, а Кьеллини может завершить карьеру в конце текущей кампании. Роналду выступает за Ювентус с 2018 года и его контракт рассчитан до лета 2022 года.

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