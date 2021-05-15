Защитник "старой синьоры" выразил свое восхищение партнерами по команде.
Маттейс де Лигт и Криштиану Роналду, Getty Images
15 мая 2021, 14:46
Защитник туринского Ювентуса Маттейс де Лигт поделился своими мыслями относительно выступлений своих возрастных партнеров по команде.
"То, насколько Криштиану Роналду живет спортом, держит себя в форме и как он мотивирован в свои 36 лет — это просто фантастика. То же самое и с Кьеллини, и даже с Джиджи Буффоном в 43 года. Все они — суперпрофессионалы", — приводит слова де Лигта de Volkskrant.
Напомним, Буффон покинет Ювентус в конце нынешнего сезона, а Кьеллини может завершить карьеру в конце текущей кампании. Роналду выступает за Ювентус с 2018 года и его контракт рассчитан до лета 2022 года.
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