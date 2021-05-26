Италия

Кипер будет искать себе новый клуб.

Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма не стал продлевать контракт с клубом, который завершается 30 июня 2021 года.

Спортивный Директор Милана Паоло Мальдини подтвердил информацию о том, что страж ворот покидает клуб в качестве свободного агента.

"Люди иногда не понимают, что значит быть профессионалами", — резюмировал Мальдини.

Главным фаворитом на Доннарумму считается туринский Ювентус, который уже провел переговоры с кипером.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.