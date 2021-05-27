Италия

Команда начнет выступления в Серии B с новым специалистом во главе.

Подошедший к концу розыгрыш итальянской Серии А ознаменовался для Пармы понижением в классе на следующий сезон. Команда из региона Эмилия-Романья сумела за сезон победить лишь в трех поединках, суммарно набрав при этом 20 очков, в результате чего оказалась на последнем месте в турнирной таблице.

Футбольный год "крестоносцы" завершали под руководством Роберто Д'Аверсы, однако свои выступления в Серии B начнет уже во главе с новым наставником.

Согласно информации на официальном сайте клуба, им стал экс-тренер молодежной команды английского Манчестер Сити U-23 Энцо Мареска, для которого это будет первый опыт работы со "взрослой" командой в тренерской карьере.

"От лица президента клуба, Кайла Краузе, и от всего коллектива Пармы, выражаем наши наилучшие пожелания относительно нового опыта в карьере Энцо", — говорится в заявлении клуба по поводу нового назначения.

Стоит отметить, что Мареска в прошлом сезоне вместе с Манчестер Сити U-23 умел одержать победу в английской Премьер-лиге 2.

Футбол на родине совершенно не чужд данному наставнику, так как в бытности игрока он имел возможность выступать за Верону, Палермо, Сампдорию, Ювентус, Фиорентину и Болонью, а опыта тренерском работы набирался на должностях ассистентов главных тренеров в Асколи, Севилье и Вест Хэма.