Италия

Лондонский клуб не хочет делать скидку на английского защитника.

Защитник Фикайо Томори может стать полноценным игроком Милана, в составе которого он выступал на правах аренды в минувшем сезоне. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

У "россонери" есть право на выкуп 23-летнего англичанина за 28 миллионов, но итальянский клуб пытался получить скидку. В свою очередь руководство "синих" не собирается идти на уступки, так как в услугах футболиста заинтересованы и другие команды.

Также отмечается, что Милан в любом случае попробует заполучить Томори на постоянной основе после его отличных выступлений в минувшем сезоне.

В прошедшей кампании Томори провел 26 поединков, в которых смог отметиться одним голом.

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