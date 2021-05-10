Италия

Англичанин, вероятно, переберется в Италию на постоянной основе.

Защитник Милана Фикайо Томори хочет остаться в стане "россонери" по истечении арендного соглашения.

Англичанин перешел в миланский клуб из Челси зимой 2020-го года, а его аренда рассчитана до конца сезона. Сообщалось, что Милан намерен подписать Томори на постоянной основе.

Сумма выкупа контракта защитника составляет 28,5 миллиона евро. Отмечается, что Милан готов предложить Томори контракт на пять лет.

"Мы хотим выкупить Томори у Челси. Наши намерения ясны, как и желание Фикайо остаться в Милане. Посмотрим, что произойдет в конце сезона", — сказал главный тренер "россонери" Стефано Пьоли.

Также ранее сообщалось, что Милан не сможет выкупить Томори, если не пробьется в Лигу чемпионов.