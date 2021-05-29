Португальский специалист близок к назначению в стане "орлов".
Португальский тренер Нуну Эшпириту Санту покинул Вулверхэмптон и теперь находится в поисках новой команды.
Как сообщает Calciomercato, специалист может возглавить Лацио, который ранее расстался с Симоне Индзаги.
Напомним, что Нуну Эшпириту Санту работал в стане "волков" с 2017 года. С того момента он вывел команду в Премьер-лигу, выиграв Чемпионшип в сезоне-2017/18.
Наивысшим его достижением в высшем дивизионе является итоговое седьмое место в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Англии.