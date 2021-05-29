Италия

Португальский специалист близок к назначению в стане "орлов".

Португальский тренер Нуну Эшпириту Санту покинул Вулверхэмптон и теперь находится в поисках новой команды.

Как сообщает Calciomercato, специалист может возглавить Лацио, который ранее расстался с Симоне Индзаги.

Напомним, что Нуну Эшпириту Санту работал в стане "волков" с 2017 года. С того момента он вывел команду в Премьер-лигу, выиграв Чемпионшип в сезоне-2017/18.

Наивысшим его достижением в высшем дивизионе является итоговое седьмое место в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Англии.