Италия

Со специалистом должен был быть продлен контракт.

Президент римского Лацио Клаудио Лотито прокомментировал решение Симоне Индзаги покинуть клуб.

"Я был очень разочарован. Он передумал продлевать буквально за ночь. Контракт был готов, я его даже подписал. Ему оставалось встретиться с секретарем и тоже подписать документ. Однако он решил этого не делать. Он сказал мне, что переспал с этой мыслью и изменил свое решение.

Мы провели вместе семь часов, договорились, пожали руки. Однако на следующее утро он позвонил, сказал, что у него больше нет стимулов, он больше не сможет должным образом управлять командой. Когда вам такое говорят, думаете ли вы о том, чтобы продолжить работу с этим человеком? Конечно, если бы я услышал это вчера вечером, то не готовил бы контракт со своей подписью", — сказал Лотито.

Отметим, что Симоне Индзаги должен быть представлен в качестве главного тренера миланского Интера.

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