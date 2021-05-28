Со специалистом должен был быть продлен контракт.
Симоне Индзаги, Getty Images
28 мая 2021, 06:26
Президент римского Лацио Клаудио Лотито прокомментировал решение Симоне Индзаги покинуть клуб.
"Я был очень разочарован. Он передумал продлевать буквально за ночь. Контракт был готов, я его даже подписал. Ему оставалось встретиться с секретарем и тоже подписать документ. Однако он решил этого не делать. Он сказал мне, что переспал с этой мыслью и изменил свое решение.
Мы провели вместе семь часов, договорились, пожали руки. Однако на следующее утро он позвонил, сказал, что у него больше нет стимулов, он больше не сможет должным образом управлять командой. Когда вам такое говорят, думаете ли вы о том, чтобы продолжить работу с этим человеком? Конечно, если бы я услышал это вчера вечером, то не готовил бы контракт со своей подписью", — сказал Лотито.
Отметим, что Симоне Индзаги должен быть представлен в качестве главного тренера миланского Интера.
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