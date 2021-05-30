Италия

Футболист заинтересовал и "бергамасков".

Вингер итальянского Сассуоло Жереми Бога, которым активно интересуется донецкий Шахтер, может остаться в Серии А.

Футболист входит в сфер интересов Аталанты. Главный тренер клуба Джан Пьеро Гасперини хочет видеть футболиста в своем распоряжении.

Еще год назад "бергамаски" делали предложение Сассуоло по Бога, однако получили отказ. Гасперини восхищается ивуарийцем со времен его выступлений за Челси.

Сообщается также, что цена на футболиста на данный момент составляет порядка 40 миллионов евро. Донецкий клуб, в свою очередь, считает завышенной его стоимость.

Напомним, ранее сам Жереми Бога объявил, что в летнее трансферное окно отправится за новым вызовом в своей карьере.