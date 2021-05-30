Испанский нападающий будет и дальше выступать за турицнев.
Альваро Мората, getty images
30 мая 2021, 22:29
Ювентус собирается продлить арендное соглашение Альваро Мораты, который выступает за туринцев, хоть и принадлежит Атлетико.
Итальянский клуб имеет прописанную опцию пролонгирования сделки на один год за 10 миллионов евро и воспользуется ей, сообщает журналист Фабрицио Романо.
В нынешнем сезоне Мората провел 44 поединка, в которых забил 22 гола и отдал 12 результативных передач.
Напомним, что Мораты были проблемы несколько месяцев назад, когда он пропустил тренировку из-за обморока.