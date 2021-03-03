Италия

Аргентинский нападающий высказался о своем клубе после поединка итальянского чемпионата.

Форвард Ювентуса Альваро Мората прокомментировал крупную победу над Специей в матче 25-го тура Серии А Специей.

"Самое главное — взять три очка и вернуться на победный путь, от Ювентуса ждут этого каждую неделю. Впереди еще много матчей, мы должны сосредоточиться на ближайшем и постараться вновь взять очки.

Мое восстановление? Я нуждался в голах, но больше всего мне не хватало сил, ведь последние три недели мне, честно говоря, мне нездоровилось. Пришлось помочь команде – у нас дефицит игроков.

Цель нашей работы — победы. Если не удастся выиграть Серию А, то мы поздравим чемпиона. Но пока есть математические шансы, мы будем отдаваться на максимум", – приводит слова Мораты Football Italia.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус — Специя (3:0).

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