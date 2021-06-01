Италия

Армянский полузащитник попытает удачу под руководством Жозе Моуриньо.

Напомним, что ранее Football.ua сообщал информацию о предложении римской Ромы относительно продления контракта в адрес своего атакующего полузащитника Генриха Мхитаряна. 32-летнему армянину отводилось всего 48 часов на принятие решения, которое в итоге оказалось положительным для "волков".

Игрок дал добро на новое двухлетнее соглашение через своего агента, Мино Райолу, находясь при этом вместе со своей сестрой в Монте-Карло, о чем дополнительно сообщило итальянское издание Corriere dello Sport.

Изначальное предложение от генерального директора Рома Тьягу Пинту составляло ровно два года, однако агенту футболиста удалось добиться расширение этого срока на еще один дополнительный сезон, при соблюдении определенных условий, взамен на что римская сторона оставила за собой право пересмотреть финансовые условия содержания игрока.

Заработная плата Генриха при этом составит 4,5 млн евро за год, при сохранении возможности премиальных выплат.

Таким образом, Мхитарян решился на еще одну попытку наладить отношения с новым наставником "джаллоросси" Жозе Моуриньо, который возьмет шефство над командой с начала нового сезона.