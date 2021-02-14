Испания

Босниец высказался о бывшем одноклубнике и сегодняшнем партнером по команде.

Полузащитник Барселоны Миралем Пьянич поделился мнением о нападающем туринского Ювентуса и своему бывшем одноклубнике Криштиану Роналду, а также о форварде "сине-гранатовых" Лионеле Месси.

"Криштиану впечатляет своей стабильностью и профессионализмом. Он сосредоточен на собственных целях: голы, победы, статистика. Лео – это дар, это поэзия. Его игра — настоящее волшебство, она завораживает.

Месси сосредоточен на этом сезоне. Он очень хорошо знает, что будет лучше для него самого. Все хотят, чтобы он остался в Барселоне. Если ты теряешь Лео, то теряешь многое. Он уникальный футболист", — сказал Пьянич для Telefoot.

Ранее президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес выразил свое восхищение нападающим Барселоны Лионеле Месси.

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