Футболисты восстановились от полученных травм.
Миралем Пьянич, Getty Images
13 февраля 2021, 15:54
Защитник Барселоны Серджиньо Дест и полузащитник Миралем Пьянич готовятся к матчу 23-го тура Ла Лиги с Алавесом.
Официальный Твиттер каталонского клуба сообщает, что оба футболиста оправились от травм готовы помочь своей команде в предстоящем поединке.
Напомним, что Пьянич пропустил один матч Барселоны, а Дест – два.
Ранее сообщалось, что защитник "сине-гранатовых" Араухо может успеть восстановиться к матчу с ПСЖ.
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