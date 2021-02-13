Испания

Футболисты восстановились от полученных травм.

Защитник Барселоны Серджиньо Дест и полузащитник Миралем Пьянич готовятся к матчу 23-го тура Ла Лиги с Алавесом.

Официальный Твиттер каталонского клуба сообщает, что оба футболиста оправились от травм готовы помочь своей команде в предстоящем поединке.

Напомним, что Пьянич пропустил один матч Барселоны, а Дест – два.

Ранее сообщалось, что защитник "сине-гранатовых" Араухо может успеть восстановиться к матчу с ПСЖ.

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