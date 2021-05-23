Испания

Хавбек "сине-гранатовых" остался недоволен результатами каталонцев.

Полузащитник Барселоны Миралем Пьянич поделился мыслями о завершенном сезоне Ла Лиги.

"Чти клубную футболку. Уважай команду. Отдавай всего себя на поле и за его пределами. Это то, чего заслуживает Барселона. ​

Это то, что я вместе с партнерами по команде делал с первого дня. Этот сезон оставляет у меня горький привкус и вопросы, на которые еще нет ответов", – написал босниец в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Барселона может продать Пьянича, который интересен Челси и Интеру.