Италия

Клуб и футболист не сошлись в условиях финальной сделки.

Руководство итальянского Милана совершало множественные попытки подписать новое соглашение со своим полузащитником Хаканом Чалханоглу, однако предложение клуба относительно заработной платы в размере 4 млн евро за сезон (+ различные бонусы) оказалось недостаточным для удовлетворения потребностей самого игрока.

В конечном итоге, "россонери" были вынуждены поставить точку в процессе переговоров, и теперь будут дожидаться конца июня, когда завершится действующий контракт 27-летнего игрока, и он сможет покинуть команду в статусе свободного агента.

У Чалханоглу еще есть окно возможностей для того, чтобы изменить свое решение, но, как сообщает итальянский журналист Николо Скира, теперь уже сам Милан будет устанавливать выгодные для него условия потенциальной сделки.

Напомним, что "красно-черные" за время переговоров успели как подыскать потенциальную замену Чалханоглу, так и самого игрока успел найти его возможный следующий клуб.