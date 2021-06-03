Бергамаская команда приняла решение не использовать опцию выкупа в контракте футболиста.
Маттиа Кальдара (справа), Getty Images
03 июня 2021, 19:25
Защитник Милана Маттиа Кальдара, выступавший за Аталанту на правах аренды в минувшем сезоне, вернется в состав "россонери". Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, клуб из Бергамо принял решение не использовать опцию выкупа контракта, которая составляла 15 миллионов евро.
Также отмечается, что этим летом 27-летний итальянец может быть отправлен в еще одну аренду.
В прошедшей кампании Кальдара провел девять поединков, в которых отыграл на поле 132 минуты.
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