Италия

Бергамаская команда приняла решение не использовать опцию выкупа в контракте футболиста.

Защитник Милана Маттиа Кальдара, выступавший за Аталанту на правах аренды в минувшем сезоне, вернется в состав "россонери". Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, клуб из Бергамо принял решение не использовать опцию выкупа контракта, которая составляла 15 миллионов евро.

Также отмечается, что этим летом 27-летний итальянец может быть отправлен в еще одну аренду.

В прошедшей кампании Кальдара провел девять поединков, в которых отыграл на поле 132 минуты.

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