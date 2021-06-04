Италия

Английский защитник перейдет в стан "россонери".

Милан активировал опцию выкупа защитника Челси Фикайо Томори, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Как утверждает источник, о переходе английского защитника в стан "россонери" объявят уже на следующей неделе.

В прошедшей кампании Фикайо Томори провел 26 поединков, в которых смог отметиться одним забитым голом.

Напомним, что ранее возможность сделки была под угрозой срыва из-за того, что Милан мог не попасть в Лигу чемпионов.