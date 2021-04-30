Италия

Защитник, арендованный у Челси, может оказаться не по карману "россонери".

Одним из основных условий, при которых Милан сможет выкупить Фикайо Томори у Челси, является попадание "дьяволов" в Лигу чемпионов — сообщает Tuttosport в своей печатной версии.

Несмотря на жесткую критику, которой подвергся защитник, арендованный у Челси, после поражения от Лацио, Томори по-прежнему остается приоритетом для Милана. Однако без финансов, которые гарантирует путевка в Лигу чемпионов, выплатить необходимые 28 миллионов евро будет непросто.

За 5 туров до финиша Милан, набравший 66 очков, уступает Наполи и Ювентусу по дополнительным показателям и занимает пятое место.

В 34-м туре Милан сыграет с Беневенто в субботу, 1 мая. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Томори прибыл в Милан 22 января 2021 года и с тех пор провел 17 матчей во всех турнирах (0 голов).