Италия

Стороны приняли решение не продлевать соглашение.

Пресс-служба Ромы объявила о том, что вратарь Антонио Миранте покинул итальянский клуб.

У 37-летнего итальянца закончился контракт и стороны приняли решение не продлевать соглашение по обоюдному согласию.

Ciao Antonio, grazie per queste tre stagioni in giallorosso 👏



In bocca al lupo per il futuro!#ASRoma @MIRANTE83 pic.twitter.com/jVVAet1oIO — AS Roma (@OfficialASRoma) May 29, 2021

Миранте перебрался в Рому в 2018 году из Болоньи. В прошедшем сезоне он провел 13 поединков в Серии А, в которых пропустил 22 мяча при пяти встречах на ноль.

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