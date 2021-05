Пресс-служба Ромы объявила о том, что вратарь Антонио Миранте покинул итальянский клуб.

У 37-летнего итальянца закончился контракт и стороны приняли решение не продлевать соглашение по обоюдному согласию.

Ciao Antonio, grazie per queste tre stagioni in giallorosso 👏



In bocca al lupo per il futuro!#ASRoma @MIRANTE83 pic.twitter.com/jVVAet1oIO