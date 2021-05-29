Пресс-служба Ромы объявила о том, что вратарь Антонио Миранте покинул итальянский клуб.

У 37-летнего итальянца закончился контракт и стороны приняли решение не продлевать соглашение по обоюдному согласию.

Миранте перебрался в Рому в 2018 году из Болоньи. В прошедшем сезоне он провел 13 поединков в Серии А, в которых пропустил 22 мяча при пяти встречах на ноль.

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