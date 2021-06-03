Испания

Руководство мадридцев связывалось с "особенным".

Мадридский Реал после ухода с поста главного тренера Зинедина Зидана несколько дней находился в поисках замены ему.

Руководство "сливочных" рассматривало многие кандидатуры. Они обратились с предложением возглавить клуб Жозе Моуриньо, однако португалец отказался.

Он сообщил, что ему на данный момент интересна работа с римской Ромой и он уже построил планы в этом клубе.

После отказа от Жозе боссы "галкатикос" связались с Карло Анчелотти, который дал согласие на возвращение.

Напомним, Моуриньо работал в Реале с 2010 по 2013 год. С клубом он выиграл чемпиона Испании, Кубок и Суперкубок страны.

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