Руководство мадридцев связывалось с "особенным".
Жозе Моуриньо, Getty Images
03 июня 2021, 01:28
Мадридский Реал после ухода с поста главного тренера Зинедина Зидана несколько дней находился в поисках замены ему.
Руководство "сливочных" рассматривало многие кандидатуры. Они обратились с предложением возглавить клуб Жозе Моуриньо, однако португалец отказался.
Он сообщил, что ему на данный момент интересна работа с римской Ромой и он уже построил планы в этом клубе.
После отказа от Жозе боссы "галкатикос" связались с Карло Анчелотти, который дал согласие на возвращение.
Напомним, Моуриньо работал в Реале с 2010 по 2013 год. С клубом он выиграл чемпиона Испании, Кубок и Суперкубок страны.
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