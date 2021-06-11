Вице-капитан "бланкос" продолжит выступать за клуб.
Марсело, getty images
11 июня 2021, 14:55
Защитник мадридского Реала Марсело проведет в клубе еще один сезон.
По информации источника, "сливочные" заверили бразильца в том, что не будут продавать его в текущее трансферное окно.
Сообщается, что Реал ценит 33-летнего футболиста и уважает желание игрока отработать свой контракт, рассчитанный до лета 2022 года.
Отмечается, что на решение сохранить Марсело в команде повлияло мнение нового тренера "королевского" клуба Карло Анчелотти.
Ранее сообщалось, что Фенербахче надеется переманить Марсело.