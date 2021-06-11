Испания

Вице-капитан "бланкос" продолжит выступать за клуб.

Защитник мадридского Реала Марсело проведет в клубе еще один сезон.

По информации источника, "сливочные" заверили бразильца в том, что не будут продавать его в текущее трансферное окно.

Сообщается, что Реал ценит 33-летнего футболиста и уважает желание игрока отработать свой контракт, рассчитанный до лета 2022 года.

Отмечается, что на решение сохранить Марсело в команде повлияло мнение нового тренера "королевского" клуба Карло Анчелотти.

Ранее сообщалось, что Фенербахче надеется переманить Марсело.