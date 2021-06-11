Италия

Итальянец будет вынужден вновь менять клубную прописку.

Нападающий Монцы Марио Балотелли, вероятно, в ближайшее время покинет клуб.

По информации в Twitter Николо Скиры, итальянский клуб принял решение не продлевать с форвардом контракт, рассчитанный до конца июня.

Таким образом, 30-летний итальянец покинет клуб в статусе свободного агента.

Балотелли присоединился к Монце в декабре 2020 года. За время выступления за клуб итальянец принял участие в 14 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, что по итогу сезона Монца не смогла выйти в Серию A, проиграв в полуфинале плей-офф Читтаделле.