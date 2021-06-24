Итальянский клуб хочет закупиться у "пенсионеров".
Оливье Жиру, getty images
24 июня 2021, 19:27
Милан рассматривает возможность подписания сразу трех футболистов Милана в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Sky Sports, речь идет о нападающем Оливье Жиру и полузащитниках Тьемуэ Бакайоко и Хакими Зийехе.
Милан ищет усиление состава после квалификации в групповую стадию Лиги чемпионов. К тому же, "дьяволов" покинул один из ключевых футболистов — Хакан Чалханоглу.
Кроме того, на грани уходи из команды находится Франк Кессье, которого отправляют в лондонский Арсенал.
Напомним, что Милан также рассматривает возможность подписания Хамеса Родригеса.