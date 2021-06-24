Италия

Итальянский клуб хочет закупиться у "пенсионеров".

Милан рассматривает возможность подписания сразу трех футболистов Милана в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, речь идет о нападающем Оливье Жиру и полузащитниках Тьемуэ Бакайоко и Хакими Зийехе.

Милан ищет усиление состава после квалификации в групповую стадию Лиги чемпионов. К тому же, "дьяволов" покинул один из ключевых футболистов — Хакан Чалханоглу.

Кроме того, на грани уходи из команды находится Франк Кессье, которого отправляют в лондонский Арсенал.

Напомним, что Милан также рассматривает возможность подписания Хамеса Родригеса.