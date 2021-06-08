Италия

Голландский форвард может сменить АПЛ на Серию А.

Полузащитник лондонского Челси Хаким Зийех может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, представители "россонери" пока не делали официальных предложений "синим" по трансферу 28-летнего голландца, но в ближайшее время переговоры должны стартовать для обсуждения возможного перехода.

Ранее сообщалось, что Челси готов рассмотреть предложения по Хакиму, который перебрался в Челси в прошлом году.

В прошедшем сезоне Зийех провел 39 поединков, в которых забил шесть мячей и отдал четыре ассиста.

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