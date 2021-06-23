Италия

Форвард лондонского клуба, вероятно, вскоре переедет в Серию А.

Нападающий Челси Оливье Жиру в ближайшее время сменит клубную прописку.

По информации в Twitter Николо Скиры, француз согласовал 2-летний контракт с Миланом.

Сообщается, что "россонери" предложили футболисту зарплату 4 миллиона евро в год. Теперь стороны ждут, пока лондонский клуб отпустит форварда.

Текущее соглашение Жиру с Челси рассчитано до лета 2022 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро.

Отметим, что Жиру продлил контракт с Челси в июне 2021 года.