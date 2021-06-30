Италия

Матч 1/4 финала Евро-2020 Бельгия — Италия начнется 2 июля в 22:00.

В рамках 1/4 финала Евро-2020 сборная Бельгии встретится против сборной Италии. Поединок состоится в пятницу, 2 июля, на стадионе Альянц-Арена, в Мюнхене. На стадии 1/8 бельгийцы в сложном поединке обыграли Португалию, а итальянцы в не менее тяжелой игре переиграли Австрию.

Отметим, что сборные Бельгии и Италии между собой встречались 22 раза. На счету сборной Бельгии четыре победы, четыре ничьи и четырнадцать поражений. В последний раз команды встречались на Евро-2020. Тогда матч завершился со счетом 0:2 в пользу итальянцев.

Матч Бельгия — Италия начнется в 22:00, а победитель сыграет с победителем пары Швейцария — Испания.

Бельгия — Италия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Трансляция будет доступна на Football.ua в день матча и начнется в 21:50