Италия

Специалист будет работать в структуре клуба.

Легенда миланского Интера защитник Кристиан Киву продолжит работать в структуре клуба.

40-летний специалист будет работать с юношеской командой U-19 "нерадзурри".

Киву ранее тренировал юношей миланского клуба U-18. С командой он вышел в полуфинал чемпионата Италии своей возрастной группы, но вылетел от Дженоа.

За Интер Киву играл на протяжении семи лет, с 2007 по 2014. За данный период времени он наиграл более 120 матчей и выиграл 10 трофеев.

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