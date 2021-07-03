Сидни ван Хойдонк продолжит свою карьеру в итальянском чемпионате.
Сидни ван Хойдонк (слева), ФК Болонья
03 июля 2021, 14:52
Болонья на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с нападающим Бреды Сидни ван Хойдонка.
Сроки соглашения с 21-летним голландским форвардом не разглашаются.
В минувшей кампании ван Хойдонк провел 31 поединок за голландский клуб, в которых забил 16 голов и отдал два ассиста.
Сидни является сыном бывшего нападающего сборной Нидерландов и двукратного бронзового призера Евро Пьера ван Хойдонка.
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