Испания

Каталонский клуб, вероятнее всего, не будет платить "красным".

Каталонская Барселона может сэкономить на бонусах английскому Ливерпулю за трансфер вингера Филиппе Коутиньо.

Как сообщает Marca, "сине-ганатовые" могут не платить "красным" 20 миллионов евро бонусов, которые прописаны в соглашении между клубами, если бразилец не проведет 100 игр за клуб.

На данный момент на счету Филиппе 90 матчей. В текущем сезоне он больше не сможет сыграть из-за травмы.

Также отмечается, что пока неизвестно, будет ли Коутиньо в следующем году выступать за Барселону. Футболиста хотят продать, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и пополнить трансферный бюджет.

В текущем сезоне на счету футболиста 14 матчей за клуб во всех турнирах, к которых он забил три гола.

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