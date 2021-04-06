Каталонский клуб, вероятнее всего, не будет платить "красным".
Филиппе Коутиньо. getty images
06 апреля 2021, 21:37
Каталонская Барселона может сэкономить на бонусах английскому Ливерпулю за трансфер вингера Филиппе Коутиньо.
Как сообщает Marca, "сине-ганатовые" могут не платить "красным" 20 миллионов евро бонусов, которые прописаны в соглашении между клубами, если бразилец не проведет 100 игр за клуб.
На данный момент на счету Филиппе 90 матчей. В текущем сезоне он больше не сможет сыграть из-за травмы.
Также отмечается, что пока неизвестно, будет ли Коутиньо в следующем году выступать за Барселону. Футболиста хотят продать, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и пополнить трансферный бюджет.
В текущем сезоне на счету футболиста 14 матчей за клуб во всех турнирах, к которых он забил три гола.
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