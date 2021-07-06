Италия

34-летний футболист сможет тренироваться через несколько недель.

Нападающий сборной Бельгии и Наполи Дрис Мертенс перенес операцию на левом плече, сообщает пресс-служба "неаполитанцев".

34-летний бельгиец, который выступал за национальную команду на Евро-2020, был прооперирован на родине. Через 2-3 недели футболист начнет процесс реабилитации.

В минувшем сезоне Мертенс провел 38 поединков, в которых забил десять голов и отдал девять ассистов.

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