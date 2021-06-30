Италия

43-летний итальянец подписал двухлетнее соглашение с "фиалками".

Фиорентина на своем официальном сайте объявила о назначении нового главного тренера, которым стал Винченцо Итальяно.

Соглашение между клубом из Флоренции и 43-летним итальянцем рассчитано до лета 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.

Последним местом работы Итальяно была Специя, которая по итогам минувшего сезона заняла 15-е место в турнирной таблице Серии А.

Напомним, ранее "фиалок" возглавил Дженнаро Гаттузо, но спустя три недели он покинул свою должность из-за разногласий с руководством клуба.

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